Столичные предприниматели могут арендовать у города три участка под АЗС, мойки и автосервисы

Город выставил на торги по аренде три земельных участка в ЗАО, ЮЗАО и ЗелАО под открытие автозаправок, моек и сервисов. Заявочные кампании по объектам завершатся 18 ноября, открытые аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 22 ноября. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

По его словам, представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать эти участки на 2.5 года. После завершения строительства и выполнения всех условий договоров они получат объекты в собственность.

Завершить работы нулевого цикла – вырыть котлован, залить фундамент, установить перекрытия и стены подземной части объектов – нужно будет не позднее девяти месяцев после получения разрешения на строительство.

Самый крупный лот предлагается на Варшавском шоссе в Южном Бутове. На 58 сотках арендатор сможет построить здание площадью до 1,2 тысячи квадратных метров под открытие автозаправочной станции с придорожным сервисом, кафе и магазинами.

Еще один участок площадью 22 сотки можно арендовать на Беловежской улице в Можайском округе под строительство автомоечного комплекса площадью до 434 квадратных метров. Объект расположен на пересечении Можайского шоссе и МКАД. На территории, не занятой постройкой, арендатор сможет разместить магазин и организовать стоянку для автомобилей.

В округе Матушкино в Зеленограде предлагается участок в десять соток, на котором можно возвести автомойку, мастерскую и магазин сопутствующей торговли общей площадью до 539,5 квадратного метра. Объект расположен в промышленной зоне на проспекте Генерала Алексеева.

Больше информации об участках и других об объектах городской собственности, выставленных на торги, размещено на Инвестиционном портале Москвы.

