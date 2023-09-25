Столичная система автоматизации мониторинга мер поддержки пришла в регионы

Представленная на платформе лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ) система автоматизации мониторинга региональных мер поддержки московского правительства теперь доступна для иных российских регионов. Об этом заявила исполняющая обязанности главы столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, в Москве сегодня доступны свыше 80 региональных мер поддержки. Их показатели нуждаются в постоянном мониторинге для понимания их востребованности и эффективности, а также необходимости их изменения. Размещенная на платформе «Смартека» система автоматизированного мониторинга дает возможность структурировать гигантский объем данных и по действующим, и по недействительным мерам, хранить их в удобных форматах, следить за актуальностью информации и оперативно вносить изменения, отметила Багреева. Она также добавила, что правительство готово помогать другим российским регионам разрабатывать схожие подходы для автоматизации данных и их внедрения в информационные системы организаций и органов власти.

Отмечается, что система интегрирована с системой управления доступом к информационным ресурсам московского правительства (СУДИР), что позволяет обеспечить доступ всех московских ведомств, поддерживать актуальность сведений и оперативно получать данные от исполнителей. Внедрение системы ускорило анализ данных в пять раз, обработка и поиск информации теперь занимают одну минуту, а не несколько часов, как раньше, подчеркнула Багреева.

По мнению экспертов АСИ, такая практика — востребованное и уникальное решение, позволяющее уменьшить трудозатраты, экономить деньги и время.

Столичное правительство разместило на «Смартеке» 170 практик, что составляет 11,4% от общего числа инструментов, представленных на сервисе. Часть из них доступна в других российских субъектах. Самыми популярными стали «Портал поставщиков», «Создание цифровой карьерной среды в университете», сборники «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых».

