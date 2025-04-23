Армия России поразила цеха по производству взрывчатки ВСУ в Запорожье

Российские военные поразили с помощью беспилотников украинские цеха по производству взрывчатых веществ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

Ведомство опубликовало соответствующие кадры.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен близ населенного пункта Степное. Российские силы нанесли поражение цехам и складам по производству взрывчатых веществ ВСУ дронами «Герань-2».

Ранее армия России освободила населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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