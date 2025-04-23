Аэропорты Казани и Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Работу аэропортов Казани и Ульяновска ограничили в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:30 МСК введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Экипажи самолетов, диспетчеры и службы авиагаваней принимают меры для обеспечения безопасности.

На минувшей неделе временно приостанавливал свою работу аэропорт Волгограда, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:УльяновскКазаньРосавиацияАэропорты

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