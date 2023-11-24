Столичная компания внедрила роботизированные системы на 80 предприятиях  

Столичная компания «Технорэд» в 2023 году внедрила 310 роботизированных систем на 80 предприятиях в Москве, Подмосковье, Омске, Санкт-Петербурге и других городах, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Автоматизация производственных процессов снижает количество рутинных операций, минимизирует человеческий фактор, повышает точность и скорость выполнения задач. Это позволяет наращивать эффективность труда в различных отраслях промышленности», - отметил он.

Так, роботы выполняют задачи по паллетированию, сварочные работы, загружают и выгружают детали. Один из проектов был реализован на столичном приборостроительном заводе. За три месяца использования роботов производительность предприятия выросла в два раза.

Другой кейс реализовали на омском заводе металлообработки - там производительность выросла в три раза. Генеральный директор компании Артем Лукин отметил, что предприятие за пять лет внедрило уже 600 подобных систем для улучшения показателей.

Столичные власти активно поддерживают разработки производителей. На сегодняшний день в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, предприятия производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства и многое другое. Для предпринимателей создана система целевых займов и субсидий.

