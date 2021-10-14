Стоимость биткоина выросла до $58 тысяч
Курс биткоина поднялся выше 58 тысяч долларов, следует из данных портала CoinDesk.
На 08:47 по московскому времени цена криптовалюты составила 58,08 тысячи долларов, отмечает RT.
В начале месяца стоимость биткоина впервые с сентября достигла отметки в 50 тысяч долларов.
Между тем Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему добычи биткоина, пишет «Свободная пресса». Согласно данным школы бизнеса при Кембриджском университете, доля РФ в общемировом майнинге криптовалюты за два года выросла почти вдвое и составляет 11,2%. Первые две строчки топа занимают США (35,4%) и Казахстан (18,1%).
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