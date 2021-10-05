Биткоин поднялся выше $50 тысяч впервые с сентября
5 октября 202113:02
Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов, следует из данных портала СoinDesk.
Курс криптовалюты достиг этой отметки впервые с 7 сентября.
Как сообщает РБК, в сентябре стоимость биткоина достигла максимальных с мая 52,9 тысячи долларов. Однако к вечеру 7 сентября курс криптовалюты рухнул, в моменте цена биткоина достигала 42,8 тысячи долларов.
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5 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru