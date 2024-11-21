Стоимость биткоина впервые превысила $95 тысяч

В ходе торгов на бирже Binance биткоин подорожал за сутки на 3,95%, к 06:30 мск он стоил $95 400,06.

В свою очередь, портал CoinMarketCap сообщил, что по состоянию на 06:16 по Москве стоимость криптовалюты составляла в среднем $95 263,62.

Накануне цена биткоина впервые превысила $94 тысячи.

Между тем криптоэксперт Евгений Каминский допустил, что нынешний цикл роста криптовалюты завершится в следующем году, далее начнется «цикл некоего спада» биткоина, пишет 360.ru.

