Стоимость биткоина впервые превысила $95 тысяч
Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, цена криптовалюты превысила $95 тысяч.
В ходе торгов на бирже Binance биткоин подорожал за сутки на 3,95%, к 06:30 мск он стоил $95 400,06.
В свою очередь, портал CoinMarketCap сообщил, что по состоянию на 06:16 по Москве стоимость криптовалюты составляла в среднем $95 263,62.
Накануне цена биткоина впервые превысила $94 тысячи.
Между тем криптоэксперт Евгений Каминский допустил, что нынешний цикл роста криптовалюты завершится в следующем году, далее начнется «цикл некоего спада» биткоина, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря
- СМИ: В России приостановили полеты половины самолетов Airbus neo
- Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два беспилотника ВСУ
- Стоимость биткоина впервые превысила $95 тысяч
- СМИ: Байден сообщил о планах списать долги Киеву на $4,65 миллиарда
- Симоньян: Журналистка Sky News покраснела, пробравшись к Лаврову
- Меркель сообщила, что Трамп был очарован Путиным
- США отправляют Украине старые ATACMS ради модернизации своего арсенала
- Меркель: Путин поразил уверенностью в своей правоте
- Депутат Шеремет заявил, что Зеленский испытал позднее прозрение по поводу Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru