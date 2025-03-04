Стоимость биткоина упала ниже $84 тысяч

По данным торгов на бирже Binancе, по состоянию на 08:12 мск биткоин подешевел на 9,74%. Его стоимость достигла отметки $83 967,53.

В свою очередь, портал CoinMarketCap оценил биткоин в $84 008,45, за сутки его стоимость снизилась на 9,67%.

На минувшей неделе биткоин впервые с 10 ноября упал ниже $80 тысяч, пишет 360.ru.

