Стоимость биткоина упала ниже $84 тысяч
4 марта 202508:49
Биткоин подешевел почти на 10%, стоимость криптовалюты упала ниже $84 тысяч.
По данным торгов на бирже Binancе, по состоянию на 08:12 мск биткоин подешевел на 9,74%. Его стоимость достигла отметки $83 967,53.
В свою очередь, портал CoinMarketCap оценил биткоин в $84 008,45, за сутки его стоимость снизилась на 9,67%.
На минувшей неделе биткоин впервые с 10 ноября упал ниже $80 тысяч, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru