Стоимость биткоина превысила $97 тысяч

Биткоин вновь побил исторический рекорд и поднялся выше $97 тысяч.

По информации биржи Binance, в 07:56 мск стоимость криптовалюты достигала отметки $97,476 тысячи. Позже биткоин продолжил рост, к 08:12 по Москве он взлетел до $97,480 тысячи.

Ранее стоимость криптовалюты впервые в истории превысила $95 тысяч.

Между тем HR-директор «Майнинг Кластер» Виктор Гончарук усомнился, что начинающим инвесторам стоит вкладываться в биткоин, по словам эксперта, он не считает криптовалюту средством заработка, пишет RT.

