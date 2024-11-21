Стоимость биткоина превысила $97 тысяч
21 ноября 202408:59
Биткоин вновь побил исторический рекорд и поднялся выше $97 тысяч.
По информации биржи Binance, в 07:56 мск стоимость криптовалюты достигала отметки $97,476 тысячи. Позже биткоин продолжил рост, к 08:12 по Москве он взлетел до $97,480 тысячи.
Ранее стоимость криптовалюты впервые в истории превысила $95 тысяч.
Между тем HR-директор «Майнинг Кластер» Виктор Гончарук усомнился, что начинающим инвесторам стоит вкладываться в биткоин, по словам эксперта, он не считает криптовалюту средством заработка, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru