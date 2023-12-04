Стоимость биткоина превысила $40 тысяч впервые с апреля 2022 года

Биткоин подорожал почти на 4%, стоимость криптовалюты превысила $40 тысяч впервые с 25 апреля 2022 года, следует из данных портала CoinMarketCap.

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По состоянию на 08:09 мск биткоин в ходе торгов прибавил 3,78% за сутки и стоит $41 250. Согласно данным биржи Binance, стоимость биткоина стала больше на 4,2%, криптовалюта подорожала до $41 тысячи.

В конце ноября стоимость биткоина выросла до $38 тысяч впервые с мая прошлого года, напоминает RT.

Между тем депутат Госдумы РФ Павел Завальный назвал биткоин и другие цифровые валюты «валютой будущего», которая в перспективе заменит доллар, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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