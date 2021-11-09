Стоимость биткоина обновила максимум дважды за сутки

Стоимость биткоина дважды за сутки обновила исторический максимум и превысила отметку в $68 тысяч.

Соперник биткойна Ethereum обновил очередной рекорд

Согласно данным биржи Binance, в 2:25 мск стоимость криптовалюты составила $67,63 тысячи. Цена биткоина побила установленный в октябре рекорд в $67 тысяч, пишет «Свободная пресса».

По информации Coindesk, к 02:40 по Москве стоимость биткоина достигла отметки в $67,650 тысяч, пишет Газета.ру.

В ходе торговой сессии криптовалюта продолжила рост. По данным портала Coindesk, биткоин прибавил почти 5%: на 06:44 мск его стоимость достигла $68,230 тысяч, к 06:50 — $68,354 тысяч.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:Курс ВалютКриптовалютаБиткоин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры