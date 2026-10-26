Стартовал третий Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий

Оценивать отели будут более ста экспертов - специалистов ведущих российских компаний в сфере ИТ-технологий, промышленности, банковской сферы, фарминдустрии и строительства, а также представители госструктур.

Рейтинг отелей был впервые составлен в 2024 году. Он стал для представителей бизнес-сообщества востребованным и эффективным инструментом для независимой оценки отелей.

В 2025 году в пятерку лидеров Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service вошли три столичных отеля, один на Алтае и один в Санкт-Петербурге. Это «Cosmos Collection Изумрудный Лес» (Москва), «Манжерок» (Алтай), «Марриот Империал Плаза» (Москва), «Гранд Отель Европа» (Санкт-Петербург) и «Хаятт Ридженси Петровский парк» (Москва).

В рамках церемонии награждения-2025 прошел первый в России концерт с использованием ИИ: вместе с живым оркестром и Московским мужским хором на сцене выступила виртуальная певица Саша Комович.

