Стартовал третий Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
В России стартовал отбор для определения Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service.
Сейчас проходит так называемый «кабинетный» этап отбора, в рамках которого идет сбор из открытых источников информации об отелях, работающих в России более года и реализующих программы для корпоративных заказчиков. Далее эксперты перевоплотятся в «тайных покупателей» и исследуют отели, попавшие в лонг-лист. На основе их мнений будет составлен шорт-лист.
Оценивать отели будут более ста экспертов - специалистов ведущих российских компаний в сфере ИТ-технологий, промышленности, банковской сферы, фарминдустрии и строительства, а также представители госструктур.
Рейтинг отелей был впервые составлен в 2024 году. Он стал для представителей бизнес-сообщества востребованным и эффективным инструментом для независимой оценки отелей.
В 2025 году в пятерку лидеров Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service вошли три столичных отеля, один на Алтае и один в Санкт-Петербурге. Это «Cosmos Collection Изумрудный Лес» (Москва), «Манжерок» (Алтай), «Марриот Империал Плаза» (Москва), «Гранд Отель Европа» (Санкт-Петербург) и «Хаятт Ридженси Петровский парк» (Москва).
В рамках церемонии награждения-2025 прошел первый в России концерт с использованием ИИ: вместе с живым оркестром и Московским мужским хором на сцене выступила виртуальная певица Саша Комович.
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