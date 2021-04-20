Не хакером единым: Данные сотен компаний РФ утекли в сеть по вине сотрудников

Приватные сведения нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний оказались в открытом доступе в интернете. Он размещали информацию в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello, сообщает «Коммерсант».

Утечку выявили специалисты Infosecurity a Softline company, специализирующейся на информационной безопасности. Они выяснили, что около миллиона публичных досок Trello сейчас индексируются поисковыми системами, причём тысячи из них содержат конфиденциальные сведения.

По данным Infosecurity, у нас в стране данным сервисом пользуется в основном представители малого и среднего бизнеса, иногда – и крупные организации, в том числе банки, отмечает RT. Как подчеркнули эксперты по кибербезопасности, речь не идёт о хакерской атаки – сведения утекли из-за небрежности, допущенной сотрудниками самих компаний.

