Стало известно, когда появиться новая сторублевая купюра
Названы сроки появления в России новой сторублевой купюры, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Михаила Алексеева.
По его словам, банкнота будет доступна в конце 2022 года. Дополнительное время необходимо для того, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, банкоматы под новую банкноту.
Эскиз купюры уже утвердили, в 2022 году планируется ее изготовление и введение в обращение. Как ожидается, в 2023-2025 годах произойдет постепенное насыщение оборота новыми купюрами, а в 2026-2029 годах их доля заметно вырастет.
Как сообщалось ранее, Банк России планирует обновить 10-рублевые купюры, которые являются самыми мелкими по номиналу в обращении.
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