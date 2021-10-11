Стало известно, когда появиться новая сторублевая купюра

По его словам, банкнота будет доступна в конце 2022 года. Дополнительное время необходимо для того, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, банкоматы под новую банкноту.

Эскиз купюры уже утвердили, в 2022 году планируется ее изготовление и введение в обращение. Как ожидается, в 2023-2025 годах произойдет постепенное насыщение оборота новыми купюрами, а в 2026-2029 годах их доля заметно вырастет.

Как сообщалось ранее, Банк России планирует обновить 10-рублевые купюры, которые являются самыми мелкими по номиналу в обращении.

