Аэропорт Сочи извинился за грузчика, обматерившего собаку пассажира

Администрация аэропорта Сочи принесла свои извинения владельцу собаки, над которой издевался один из грузчиков воздушной гавани. По результатам служебной проверки к нему будут применены меры дисциплинарного воздействия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Со всеми сотрудниками грузового отделения проведут инструктаж и тренинг с кинологом по правилам обслуживания перевозимых животных и способам взаимодействия с ними, сообщается в официальных аккаунтах аэропорта в соцсетях.

Ранее в интернете появилось видео с камеры наблюдения, установленной в клетке с животным. На записи грузчик обращался к собаке с матерной бранью, а также дразнил, изображая лай.

Аэропорт Сочи находится под управлением компании «Базэл Аэро», в которую входят также аэропорты Анапы и Краснодара.

