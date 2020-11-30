Аэропорт Сочи извинился за грузчика, обматерившего собаку пассажира
Администрация аэропорта Сочи принесла свои извинения владельцу собаки, над которой издевался один из грузчиков воздушной гавани. По результатам служебной проверки к нему будут применены меры дисциплинарного воздействия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Со всеми сотрудниками грузового отделения проведут инструктаж и тренинг с кинологом по правилам обслуживания перевозимых животных и способам взаимодействия с ними, сообщается в официальных аккаунтах аэропорта в соцсетях.
Ранее в интернете появилось видео с камеры наблюдения, установленной в клетке с животным. На записи грузчик обращался к собаке с матерной бранью, а также дразнил, изображая лай.
Аэропорт Сочи находится под управлением компании «Базэл Аэро», в которую входят также аэропорты Анапы и Краснодара.
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