В России сократили срок проверки деклараций для налогового вычета
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что время поверки деклараций россиян для получения вычета по подоходному налогу (3-НДФЛ) сократилось до 12 дней, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в ведомстве посчитали «очень важным как можно быстрее давать людям вычеты».
«И мы... с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают», — подчеркнул Егоров.
Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому любители здорового образа жизни смогут делать налоговый вычет и вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщают «Невские новости».
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