В России сократили срок проверки деклараций для налогового вычета

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что время поверки деклараций россиян для получения вычета по подоходному налогу (3-НДФЛ) сократилось до 12 дней, сообщает пресс-служба Кремля.

В России предложено ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в ведомстве посчитали «очень важным как можно быстрее давать людям вычеты».

«И мы... с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают», — подчеркнул Егоров.

Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому любители здорового образа жизни смогут делать налоговый вычет и вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФНСНалогиНалоговый Кодекс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры