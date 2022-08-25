В России сократили срок проверки деклараций для налогового вычета

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в ведомстве посчитали «очень важным как можно быстрее давать людям вычеты».

«И мы... с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают», — подчеркнул Егоров.

Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому любители здорового образа жизни смогут делать налоговый вычет и вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщают «Невские новости».

