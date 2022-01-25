США сократили срок действия лицензий «Группы ГАЗ» из-за Украины

Министерство финансов США сократило срок действия лицензий российской «Группы ГАЗ» на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лидеры ведущих стран НАТО пригрозили России «беспрецедентным пакетом санкций»

Лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года сроком на год, период действия новых разрешений будет короче — 90 дней.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского Минфина, сокращение срока действия лицензий для российского производителя связано со стремлением Вашингтона «удержать РФ от вторжения на Украину». Дальнейшее продление будет зависеть от действий России в отношении Украины, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:компанияСШАМинфин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры