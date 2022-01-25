США сократили срок действия лицензий «Группы ГАЗ» из-за Украины
Министерство финансов США сократило срок действия лицензий российской «Группы ГАЗ» на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года сроком на год, период действия новых разрешений будет короче — 90 дней.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского Минфина, сокращение срока действия лицензий для российского производителя связано со стремлением Вашингтона «удержать РФ от вторжения на Украину». Дальнейшее продление будет зависеть от действий России в отношении Украины, отмечает Ura.ru.
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