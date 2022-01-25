США сократили срок действия лицензий «Группы ГАЗ» из-за Украины

Случаи заражения «омикроном» официально подтвердил 71 субъект России из 85 Минздрав: вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса Четыре страны уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов Пять учений российских ПВО с боевыми пусками ракет пройдут в этом году Сильные снегопады в Греции парализуют автомобильное движение