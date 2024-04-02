Сроки оценки нормативных правовых актов в Москве сократили в 3 раза

Перезапуск процедуры оценки нормативных правовых актов и работа с бизнесом и органами исполнительной власти города повысила эффективность экспертизы. Об этом рассказала министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева на заседании экспертного совета по оценке правового регулирования экономики города.

По словам министра, в прошлом году процедура оценки регуляторного воздействия нормативных правовых актов в Москве была кардинально пересмотрена: создали экспертный совет по оценке правового регулирования экономики, в который вошли представители бизнеса и органов исполнительной власти города, разработали новые инструменты для взаимодействия с ними, провели серию обучающихся и консультационных мероприятий.

«В результате в 2023 году была проведена экспертная оценка 50 нормативных правовых актов из десяти отраслей экономики – это более чем в три раза превышает результат работы в 2022 году. При этом предельные сроки проведения оценки были сокращены в 2,5 раза, а фактические – в три раза», – пояснила она.

За 2023 год представители бизнеса направили более 200 предложений по корректировке правового регулирования, что в 2,5 раза превышает показатели 2022 году. При этом более 60% поступивших предложений было учтено при проведении оценки нормативных правовых актов города. Экономический эффект от подобной оптимизации составит около 300 миллионов рублей ежегодно.

Проделанная работа позволила Москве занять место в группе лидеров рейтинга Минэкономразвития России, посвященного качеству проведения оценки в регионах.

По словам исполняющей обязанности руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы, снятие ограничения по количеству инновационных решений, которые участники вправе предложить для проведения пилотного тестирования, заинтересовало инноваторов.

В департаменте строительства тоже высоко оценили экономический эффект от предложенных изменений.

«Отмена избыточных требований в сфере перемещения строительных отходов позволит строительной отрасли столицы экономить более 40 миллионов рублей ежегодно», – рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее Мария Багреева рассказала, что на 2024 год запланировано проведение оценки эффективности в отношении 84 правовых актов, затрагивающих 15 отраслей столичной экономики.

