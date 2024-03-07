В Москве проведут оценку эффективности правовых актов в 15 отраслях экономики

Департамент экономической политики и развития столицы в этом году проведет оценку влияния 84 правовых актов на экономику города. Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, таким образом удастся проанализировать влияние правового регулирования на столичный бизнес, бюджет и население.

«Это 69 уже действующих документов и 15 проектов. По результатам экспертизы департамент сформулирует рекомендации профильным органам по корректировке правовых актов и снятию избыточных требований к бизнесу», – рассказала глава департамента.

В получении результатов оценки заинтересованы государство, бизнес-сообщество и граждане, так как они помогают упростить процесс взаимодействия бизнеса и органов власти, а также сократить издержки на соблюдение нормативных требований. Для эффективной оценки необходим наибольший охват сфер экономики столицы — в 2024 году этот процесс затронет 15 отраслей.

Оценка эффективности правовых актов – это комплексный правовой и экономический анализ, который позволяет, в том числе, выявить избыточные и дублирующие требования к бизнесу, сократить объем предоставляемых документов и сроки их рассмотрения, а также упростить доступ к мерам поддержки.

