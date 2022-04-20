Спрос на мемориальные услуги в России сократился на 80%

Как рассказал изданию глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов, такое снижение спроса нехарактерно для периода перед Пасхой: обычно в это время россияне активно благоустраивают могилы умерших близких. По словам эксперта, уходом за могилами и установкой памятников с начала апреля интересуются на 80% меньше, чем в тот же период в прошлом году. Сами услуги выросли в цене в два раза.

О значительном снижении спроса сообщает также подмосковный производитель ритуальной продукции ООО «ПО "Фаворит"». По данным организации, отмечается также подорожание гранита для изготовления надгробных плит — в несколько раз; при этом услуги каменщиков — стали дороже на треть.

Участники рынка жалуются и на проблемы с поставками гранита. Как отметила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева, похоронные компании договариваются с производителем по одной цене и определяют стоимость для потребителя, однако в момент выкупа у поставщика стоимость возрастает, и это приводит к убыткам. По словам Болтунова, большая часть сырья поступает из Китая, и расчеты ведутся в валюте. При этом несколько производителей гранита из Карелии создают искусственный дефицит сырья, требуя заказывать камень за три месяца.

Кроме того, ритуальщики заявляют о росте цен на похороны. По данным «Фаворита», с конца февраля церемония стала дороже на 30%. Болтунов отмечает, что похороны, стоившие 60 тысяч рублей в феврале, сегодня обойдутся в 75 тысяч. На рынке объясняют такой рост стоимости удорожанием составляющих, в том числе дерева и логистики.

Эксперты отмечают, что стоимость похоронных услуг продолжит увеличиваться из-за инфляции. Однако специалисты расходятся в оценках будущих объемов рынка. По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, обороты будут расти на фоне инфляции. Однако член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев прогнозирует, что объемы рынка в денежном выражении будут снижаться с учетом покупательной способности денег.

