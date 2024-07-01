Спрос на черную икру в России вырос почти на 10%

В первом полугодии 2024 года спрос на черную икру по сравнению с 2019 годом вырос на 6%. Также увеличился в два раза и размер банок, приобретаемых покупателями. Чаще всего покупают черную икру в жестяных или стеклянных банках по 50–100 г.

В Москве и Подмосковье продажи икры в январе-июне 2024 года стали выше на 14%, чем в 2023 году и на 15% выше, чем в 2019 году. В регионах же продажи деликатеса выросли на 12% к 2023 году.

В материале уточняется, что рост продаж продукта обусловлен стабильным потребительским спросом и отсутствием сильного подорожания. Помимо этого, в связи с активным строительством осетровых ферм выросло и производство осетровой икры. В 2023 году производство продукта выросло на 10%, по сравнению с 2014 годом.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 29 мая заявил, что давать прогнозы по ценам на красную икру в настоящее время рано, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



