Специалисты «Мосинжпроекта» проверили поставщиков бетонных смесей для отбора на стройплощадки Москвы
Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» провели оценку состояния 81 завода-изготовителя для отбора поставщиков бетонных смесей на строительные площадки Москвы. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
«Надежность и долговечность строительных конструкций во многом зависит от качества используемых материалов. При возведении монолита будущих объектов важную роль играет качество бетонных смесей, поэтому “Мосинжпроект” с большим вниманием относится к оценке, мониторингу и отбору поставщиков. В приоритетный список попали 22 завода-изготовителя. Еще на 12 выявлены незначительные отклонения, которые предложено устранить», – отметил Максим Гаман.
По его словам, также проинспектировано восемь заводов – изготовителей асфальтобетонных смесей, из которых три попали в приоритетную зону и два – в зону развития.
Мониторинг производств ведется на протяжении двух лет по более чем 20 критериям, включая оценку производственных мощностей, баз хранения материалов, полноты и достоверности лабораторного контроля, компетенций персоналапредприятия.
В холдинге разрабатывают инновационныеподходы контроля на всех этапах строительного производства. Один из пилотных проектов – умный мониторинг бетона Proptech.SMC с использованием программно-аппаратного комплекса контроля набора прочности в онлайн-режиме. Он успешно опробован на стройплощадке станции «Академическая» Троицкой линии метро.
Специальные датчики и модули-регистраторы позволили провести детальный температурно-прочностной мониторинг во всем массиве монолита, что невозможно при контроле стандартными методами. Сравнение результатов с лабораторными исследованиями подтвердилоактуальность и перспективность технологии. Она в режиме реального времени предоставляетобъективную информацию о наборе прочности бетона и его соответствии заданным требованиям. В дальнейшем проект планируется внедрять на другие объекты строительства холдинга.
«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 13 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.
АО МОСИНЖПРОЕКТ
erid 2W5zFGtStLG
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конкурент Таиланду: Туроператоры ждут прямые рейсы из Москвы в Мьянму
- Россиянам назвали сферы, где можно получать «доход мечты»
- Драпеко заявила, что желающие вернуться в Россию артисты должны покаяться
- «Барды за забором!»: Лоза рассказал о парадоксах заменившего «Грушу» фестиваля
- Володин предложил сделать бесплатными детские сады в селах
- Мостовой назвал главного фаворита нового сезона РПЛ
- Где у него двигатель: Когда российская авиация сможет заменить «Боинги»
- Пашинян: Власти Армении не желают конфликта с Россией
- Моргенштерна оправдали за выступление перед собакой за €150 тысяч
- В России задержали крупнейшую в 2025 году партию наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru