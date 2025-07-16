Специалисты «Мосинжпроекта» проверили поставщиков бетонных смесей для отбора на стройплощадки Москвы

Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» провели оценку состояния 81 завода-изготовителя для отбора поставщиков бетонных смесей на строительные площадки Москвы. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Надежность и долговечность строительных конструкций во многом зависит от качества используемых материалов. При возведении монолита будущих объектов важную роль играет качество бетонных смесей, поэтому “Мосинжпроект” с большим вниманием относится к оценке, мониторингу и отбору поставщиков. В приоритетный список попали 22 завода-изготовителя. Еще на 12 выявлены незначительные отклонения, которые предложено устранить», – отметил Максим Гаман.

По его словам, также проинспектировано восемь заводов – изготовителей асфальтобетонных смесей, из которых три попали в приоритетную зону и два – в зону развития.

Мониторинг производств ведется на протяжении двух лет по более чем 20 критериям, включая оценку производственных мощностей, баз хранения материалов, полноты и достоверности лабораторного контроля, компетенций персоналапредприятия.

В холдинге разрабатывают инновационныеподходы контроля на всех этапах строительного производства. Один из пилотных проектов – умный мониторинг бетона Proptech.SMC с использованием программно-аппаратного комплекса контроля набора прочности в онлайн-режиме. Он успешно опробован на стройплощадке станции «Академическая» Троицкой линии метро.

Специальные датчики и модули-регистраторы позволили провести детальный температурно-прочностной мониторинг во всем массиве монолита, что невозможно при контроле стандартными методами. Сравнение результатов с лабораторными исследованиями подтвердилоактуальность и перспективность технологии. Она в режиме реального времени предоставляетобъективную информацию о наборе прочности бетона и его соответствии заданным требованиям. В дальнейшем проект планируется внедрять на другие объекты строительства холдинга.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 13 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.





АО МОСИНЖПРОЕКТ

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