«СПБ биржа» приостановила торги иностранными бумагами как минимум на семь дней
Торги иностранными ценными бумагами приостановили на «СПБ бирже» с целью проведения комплаенс-процедур. Об этом сообщается на сайте площадки.
«СПБ биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней», — указывает биржа.
Площадка пообещала оперативно сообщить об итогах комплаенс-процедур.
Ранее отвечающее за правоприменение в области санкций подразделение Минфина США внесло «СПБ биржу» в санкционный список, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Торги иностранными бумагами на площадке приостановили 2 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru