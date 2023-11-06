«СПБ биржа» приостановила торги иностранными бумагами как минимум на семь дней

«СПБ биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней», — указывает биржа.

Площадка пообещала оперативно сообщить об итогах комплаенс-процедур.

Ранее отвечающее за правоприменение в области санкций подразделение Минфина США внесло «СПБ биржу» в санкционный список, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Торги иностранными бумагами на площадке приостановили 2 ноября.

