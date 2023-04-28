«Последняя капля»: Названы три главные проблемы ТЦ в 2023 году

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на IBC Real Estate сообщило, что в первом квартале 2023 года в России не было открыто ни одного качественного торгового центра. До конца года планируется ввести в эксплуатацию около 305 тысяч квадратных метров торговой недвижимости, однако крупнейшие объекты, которые планировались к вводу на этот год, уже перенесены на более поздние сроки. Федяков перечислил основные проблемы торговых центров в нынешних реалиях.

«К сожалению, сегодня инвестиционная привлекательность торговой недвижимости в России очень резко снизилась. На это влияет ряд негативных факторов. В частности, к ним относится падение доходов населения. Оно наблюдается на протяжении последних 10 лет и усугубилось в 2022 году. Также немалую роль играют повышенные требования к владельцам торговой недвижимости и торговых центров. Ряд трагических случаев спровоцировал серьезное ужесточение требований по повышению уровня безопасности и контроля. Отмечу, что это не столько помогало улучшить качество эксплуатации, сколько добавляло проблем административному персоналу и увеличивало финансовую нагрузку из-за большого количества штрафов», — сказал Федяков.

Собеседник НСН добавил, что еще одним серьезным ударом стал уход крупных иностранных брендов с российского рынка.

«Это стало последней каплей. Возникла необходимость радикального перестроения деятельности торговых центров под новые реалии. Дело в том, что крупные, известные бренды, которые ранее были представлены в торговых центрах, были трафикообразующими. Стоило открыться, например, магазину Zara, как в торговый центр начинали потоком идти покупатели. На этом зарабатывали и другие арендаторы. Сегодня место ушедших брендов занимают новые арендаторы, но они представляют менее известные или абсолютно неизвестные марки. О выполнении ими трафикообразующей функции говорить не приходится», — посетовал эксперт.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева заявила, что наибольшие потери в этом году понесли крупнейшие торговые центры, которые делали ставку на бренды из «проблемного» списка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

