Совладелец S7 Group Филева покинула пост гендиректора и уехала из России

Пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова заявила, что совладелец компании Татьяна Филева покинула пост гендиректора, сообщает РБК.

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По её словам, новым главой S7 Group стал Дмитрий Куделькин, ранее занимавший должность заместителя главы S7 Group.

«Татьяна Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — подчеркинула Никифорова.

По информации источников РБК, близких к S7 Group, Филева временно уехала за пределы России, так как у неё были планы по получению образования за рубежом.

Ранее компания S7 Group приостановила проект запуска нового российского лоукостера Citrus, сообщает RT.

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ФОТО: Alex Beltyukov / wikimedia.org
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