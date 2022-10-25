Совладелец S7 Group Филева покинула пост гендиректора и уехала из России
Пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова заявила, что совладелец компании Татьяна Филева покинула пост гендиректора, сообщает РБК.
По её словам, новым главой S7 Group стал Дмитрий Куделькин, ранее занимавший должность заместителя главы S7 Group.
«Татьяна Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — подчеркинула Никифорова.
По информации источников РБК, близких к S7 Group, Филева временно уехала за пределы России, так как у неё были планы по получению образования за рубежом.
Ранее компания S7 Group приостановила проект запуска нового российского лоукостера Citrus, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- Депутаты рассмотрят законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой 27 октября
- Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок»
- Экс-шэф Пентагона Картер умер в США
- ЦБ хочет разрешить мобилизованным досрочно отказываться от ОСАГО
- Генпрокуратура Украины возбудила дело против главы Минтранса РФ Савельева
- Цех по производству алюминиевых радиаторов загорелся в Волгограде
- Бразилец задержан в Норвегии по подозрению в работе на РФ
- Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
- Суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер
- Минобороны РФ заявило об отражении новых атак ВСУ в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru