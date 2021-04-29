Совфед ужесточит наказание за выплату серой зарплаты

В Совете Федерации России подготовят меры по усилению ответственности работодателей за выплату неофициальной зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений сенаторам по реализации послания президента РФ Владимира Путина.

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В документе отмечается, что противодействие неофициальным выплатам будет осуществляться через постоянный мониторинг рынка. Сенаторы РФ подготовят предложения для мотивирования граждан легализовать их деятельность и способы ужесточения наказания работодателей за выплату серой зарплаты.

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что фонд неофициальных зарплат в России составляет более 10 триллионов рублей каждый год, это около 30-40% населения с серой зарплатой, пишет Газета.ру. Сейчас УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до двух лет за уклонение от уплаты налогов.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ЗарплатаРоссияСовфед
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