Совфед ужесточит наказание за выплату серой зарплаты
В Совете Федерации России подготовят меры по усилению ответственности работодателей за выплату неофициальной зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений сенаторам по реализации послания президента РФ Владимира Путина.
В документе отмечается, что противодействие неофициальным выплатам будет осуществляться через постоянный мониторинг рынка. Сенаторы РФ подготовят предложения для мотивирования граждан легализовать их деятельность и способы ужесточения наказания работодателей за выплату серой зарплаты.
Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что фонд неофициальных зарплат в России составляет более 10 триллионов рублей каждый год, это около 30-40% населения с серой зарплатой, пишет Газета.ру. Сейчас УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до двух лет за уклонение от уплаты налогов.
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