Совфед ужесточит наказание за выплату серой зарплаты

В документе отмечается, что противодействие неофициальным выплатам будет осуществляться через постоянный мониторинг рынка. Сенаторы РФ подготовят предложения для мотивирования граждан легализовать их деятельность и способы ужесточения наказания работодателей за выплату серой зарплаты.

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что фонд неофициальных зарплат в России составляет более 10 триллионов рублей каждый год, это около 30-40% населения с серой зарплатой, пишет Газета.ру. Сейчас УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до двух лет за уклонение от уплаты налогов.

