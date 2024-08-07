Соцсеть Х подала в суд на рекламодателей из-за бойкота

Как отметил владелец соцсети миллиардер Илон Маск на своей странице в Х, компания в течение двух лет «пыталась заключить мир», однако «теперь это война».

По словам генерального директора социальной сети Линды Яккарино, Х подала антимонопольный иск в отношении Глобального альянса за ответственные медиа (GARM) за «незаконный» бойкот ресурса. Заявление касается в том числе входящих в альянс компаний Mars и Unilever. Кроме того, Х подала в суд на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA). По словам Яккарино, «незаконные действия» организаций обошлись соцсети в миллиарды долларов.

Ранее ряд компаний, в том числе IBM, Apple, Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, приостановили размещение рекламы в соцсети X из-за «антисемитских» высказываний Илона Маска, напоминает «Свободная пресса».

