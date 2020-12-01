Состояние российских миллиардеров выросло впервые с 1 января
Совокупное состояние богатейших граждан РФ с начала года выросло на 486 миллионов долларов. Такое изменение объясняется ростом на мировых фондовых рынках в ноябре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg.
Всего в индекс миллиардеров Bloomberg входит 500 человек, 22 из которых – россияне. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют компаниями.
Четверо граждан РФ из списка миллиардеров понесли убытки. Отмечается, что совладелец «Лукойла2 Вагит Алекперов потерял 5,67 миллиарда долларов. Его состояние с начала года снизилось до 16,6 миллиарда.Также снизилось состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона на 1,53 миллиарда долларов, до 23 миллиардов. Кроме того, сократились доходы у владельца компании «Сибур» Геннадия Тимченко, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина.
Предприниматель Алишер Усманов, акционер компаний «Металлоинвест» и «Мегафон» сохранил пятое место в списке миллиардеров. Его капитал составил 19,4 миллиарда долларов. Также сохранил свое место Роман Абрамович (Evraz), его доход вырос на 2,79 миллиарда и составил 17,1 миллиарда долларов.
Среди миллиардеров из других стран лидируют владелец Amazon Джефф Безос (186 миллиардов), основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск (138 миллиардов) и владелец Microsoft Билл Гейтс (128 миллиардов долларов).
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