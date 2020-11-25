Forbes оспорил данные Bloomberg о доходах Илона Маска

Предприниматель Илон Маск занимает третье место в списке богатейших людей мира с состоянием 126 млрд долларов. На первом месте глава корпорации Amazon Джефф Безос (182 млрд долларов) и генеральный директор Louis Vuitton Бернар Арно (126 миллиардов долларов).

Ранее Bloomberg писал, что Маск благодаря росту котировок компаний Space X и Tesla вышел на второе место среди миллиардеров. Forbes оспаривает эти данные и утверждает, что Маск заложил более половины своей доли в Tesla в качестве обеспечения по личным займам.

Ранее сообщалось, что росту состояния Илона Маска способствовал скачок акций Tesla почти на 20% на фоне новости о том, что компания до конца 2020 года войдет в индекс S&P. Маску принадлежит 21% акций Tesla.

