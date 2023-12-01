Состояние российских миллиардеров выросло на $38,6 млрд за 2023 год
Состояние российских миллиардеров выросло на $38,6 млрд за 2023 год, пишет Bloomberg. Самым разбогатевшим за год российским миллиардером стал Вагит Алекперов – совладелец компании ЛУКОЙЛ.
Самый богатый по-прежнему один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, за год его состояние выросло на $2,11 млрд, до $30,7 млрд. На втором месте совладелец компании НОВАТЭКа Леонид Михельсон. На третьем уже упомянутый ранее Алекперов (увеличил состояние на 9 миллиардов).
Ранее швейцарский банк UBS заявил, что в период с 2022 по 2023 год состояние миллиардеров во всем мире частично восстановилось и даже выросло. Согласно отчёту «Амбиции миллиардеров на 2023 год», который опубликован на сайте финансовой организации, за указанный период миллиардеров на планете стало больше на 7% - их число увеличилось с 2376 до 2542 человек. Общее состояние упомянутых лиц также выросло - на 9%, с 11 трлн долларов до 12 трлн долларов.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало новый «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому богатейшие российские бизнесмены с начала 2023 года заработали 23,279 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» расширил палитру цветов для Vesta, Granta и Niva Legend
- Более 400 столичных строительных заводов попали на цифровую карту
- СМИ: Директору рынка в Ростове-на-Дону перед пожаром поступали угрозы
- Состояние российских миллиардеров выросло на $38,6 млрд за 2023 год
- СК задержал подозреваемого в теракте на железной дороге в Рязанской области
- Заммэра Ракова: Умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать 5 млн ЭКГ
- СМИ: Предварительный размер убытков «Почты России» оценили в 24,5 млрд
- Для победителей «Молодых ветров» группы «Саша Балог» сняли клип
- Красноярский суд приговорил военного к 12 годам заключения за дезертирство
- СМИ: Израиль планирует ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru