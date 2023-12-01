Состояние российских миллиардеров выросло на $38,6 млрд за 2023 год, пишет Bloomberg. Самым разбогатевшим за год российским миллиардером стал Вагит Алекперов – совладелец компании ЛУКОЙЛ.

Самый богатый по-прежнему один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, за год его состояние выросло на $2,11 млрд, до $30,7 млрд. На втором месте совладелец компании НОВАТЭКа Леонид Михельсон. На третьем уже упомянутый ранее Алекперов (увеличил состояние на 9 миллиардов).