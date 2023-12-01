Состояние российских миллиардеров выросло на $38,6 млрд за 2023 год

Состояние российских миллиардеров выросло на $38,6 млрд за 2023 год, пишет Bloomberg. Самым разбогатевшим за год российским миллиардером стал Вагит Алекперов – совладелец компании ЛУКОЙЛ.

Самый богатый по-прежнему один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, за год его состояние выросло на $2,11 млрд, до $30,7 млрд. На втором месте совладелец компании НОВАТЭКа Леонид Михельсон. На третьем уже упомянутый ранее Алекперов (увеличил состояние на 9 миллиардов).

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Ранее швейцарский банк UBS заявил, что в период с 2022 по 2023 год состояние миллиардеров во всем мире частично восстановилось и даже выросло. Согласно отчёту «Амбиции миллиардеров на 2023 год», который опубликован на сайте финансовой организации, за указанный период миллиардеров на планете стало больше на 7% - их число увеличилось с 2376 до 2542 человек. Общее состояние упомянутых лиц также выросло - на 9%, с 11 трлн долларов до 12 трлн долларов.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало новый «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому богатейшие российские бизнесмены с начала 2023 года заработали 23,279 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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