Илон Маск стал самым разбогатевшим миллиардером в 2021 году
Общее состояние 10 самых разбогатевших миллиардеров мира по версии Forbes за 2021 год выросло на $458 миллиардов. Об этом сообщается на сайте издания.
Первую строчку рейтинга занял глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который увеличил свое состояние на $109 млрд. Второе место в рейтинге досталось индийскому бизнесмену Гуатаму Адани, его доход вырос на $52,5 млрд. Замыкает тройку лидеров рейтинга основатель Google Ларри Пейдж, его доход вырос на $49,1 млрд.
Forbes также включил в пятерку рейтинга основателя Oracle Ларри Эллисона (плюс $47,5 млрд) и второго основателя Google Сергея Брина, его доход увеличился на $46,7 млрд.
В десятку самых разбогатевших миллиардеров вошел представитель основатель группы компаний LVMH Бернар Арно, его состояние увеличилось на $43 млрд. Основавший компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok, Чжан Имин разбогател за год почти на $32 млрд. Замыкает десятку рейтинга самых богатейших людей Билл Гейтс, за год его состояние прибавило $19 млрд.
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