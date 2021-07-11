Состояние Джеффа Безоса побило рекорд

Сейчас оно оценивается в 212,4 млрд. На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Их подорожание может быть связано с отказом министерства обороны США от проекта облачного сервиса для хранения данных Joint Enterprise Defense Infrastructure, который должна была реализовать компания Microsoft, что не устраивало Amazon.

Там отмечали, что Минобороны решило сотрудничать с Microsoft из-за давления бывшего президента США Дональда Трампа, который испытывал личную неприязнь к Безосу. Сейчас же проект может быть реализован при помощи Amazon.

Ранее Безос покинул пост генерального директора компании.

При этом он остается исполнительным председателем совета директоров.

