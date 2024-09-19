Состояние Бакальчук сократилось почти в два раза после сделки Wildberries с Russ

После слияния маркетплейса Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние основательницы интернет-магазина Татьяны Бакальчук сократилось почти в два раза, пишет Forbes.

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В материале уточняется, что самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ. Стоимость этих акций оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Чистая стоимость в свою очередь снизилась с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда долларов, отмечают журналисты.

Кроме того, на состоянии основательницы Wildberries сказался курс рубля.

Ранее муж Татьяны Бакальчук и совладелец Wildberries Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака RWB, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:Государство и бизнесБизнес

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