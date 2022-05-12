Сооснователь VK Гришин покинул пост председателя совета директоров

Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора компании. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

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По данным источника, это произошло 11 мая.

Отмечается, что о назначении нового председателя скоро будет объявлено.

Ранее в VK предрекли риск требований досрочного погашения бондов со стороны держателей облигаций на $400 миллионов.

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ФОТО: РИА Новости
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