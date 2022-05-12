Сооснователь VK Гришин покинул пост председателя совета директоров
12 мая 202210:01
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора компании. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
По данным источника, это произошло 11 мая.
Отмечается, что о назначении нового председателя скоро будет объявлено.
Ранее в VK предрекли риск требований досрочного погашения бондов со стороны держателей облигаций на $400 миллионов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru