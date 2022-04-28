«Яндекс» готов продать VK сервисы «Новости» и «Дзен»

«Яндекс» достиг соглашения с VK о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Об этом объявлено в совместном заявлении компаний.

Параметры сделки пока не раскрываются. Для её осуществления необходимо получить разрешение Федеральной антимонопольной службы.

Как уточнила VK Company Limited, речь идёт о принципиальном соглашении относительно основных условий сделки. «Яндекс.новости» - платформа агрегирования новостей, «Яндекс.Дзен» - информационно-развлекательный сервис, платформа для блогеров и медиа.

