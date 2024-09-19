Соколов: Cтоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей
Новые бизнес-седаны Lada Aura будут стоить более 3 млн рублей. Об этом рассказал в интервью РБК президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.
Запуск серийного производства машины ожидается в сентябре. По словам Соколова, он поездил на новом бизнес-седане, это «очень хороший, современный, приемистый автомобиль».
«Я в основном слышу позитивные отзывы. Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится», — отметил топ-менеджер.
Модель Lada Vesta Aura была представлена в июне прошлого года. Максим Соколов отмечал, что авто будет стоить около 2,5 млн рублей, напоминает Ura.ru.
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