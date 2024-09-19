Соколов: Cтоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей

Запуск серийного производства машины ожидается в сентябре. По словам Соколова, он поездил на новом бизнес-седане, это «очень хороший, современный, приемистый автомобиль».

«Я в основном слышу позитивные отзывы. Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится», — отметил топ-менеджер.

Модель Lada Vesta Aura была представлена в июне прошлого года. Максим Соколов отмечал, что авто будет стоить около 2,5 млн рублей, напоминает Ura.ru.

