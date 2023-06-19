Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы

По его словам, за год инвестиционной картой столицы воспользовались около 30 тысяч раз. Летом 2022 года карту обновляли, чтобы инвесторам было удобно выбирать конкретную площадку для нужд своего дела.



Градоначальник сообщил, что на сегодняшний день на карте представлено более 200 площадок под локализацию бизнеса любого масштаба. В январе-марте 2023 года самыми популярными участками на карте стали места для промышленности, помещения под производства и технопарки. Собянин подчеркнул рост популярности участков, вошедших в программу комплексного развития территорий.

