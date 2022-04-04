Собянин рассказал о принятых за неделю мерах поддержки москвичей и бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин представил очередной пакет мер для поддержки бизнеса и жителей города.

Градоначальник напомнил, что ранее на федеральном уровне были приняты решения о предоставлении бизнесу отсрочки по уплате налогов.

«Со своей стороны, правительство Москвы продолжало интенсивную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы нашего города. Мы утвердили очередной пакет нормативных документов и - что гораздо важнее - начали практическую реализацию ряда ключевых мер», — сообщил Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Так, в Москве на три месяца продлят программу стимулирования вакцинации от коронавируса: горожане старше 65 лет, сделавшие прививку до 30 июня 2022 года, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье» либо компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, в столице будет создан грузовой авиамост для функционирования логистических цепочек. Оператором регулярных грузовых авиаперевозок между Москвой, российскими городами и иностранными государствами станет авиакомпания «Волга-Днепр». Планируется, что до конца года будет доставлено около 20 тысяч тонн критически важных грузов: лекарства, медизделия и расходные материалы, продукты, оборудование в сфере информационных технологий и связи, комплектующие для предприятий.

Поддержку окажут также каршерингу и такси, парк которых в Москве является одним из крупнейших в мире. Столичные власти с 2012 года субсидируют закупку новых автомобилей; на фоне резкого роста цен, процентов по кредитам и платежей по лизингу Москва вдвое увеличит субсидии на приобретение машин для такси и каршеринга. При этом допустимый для оформления льготных парковочных разрешений возраст автомобилей увеличат до двух лет, срок действия разрешений продлят до четырех лет.

Также в ближайшие дни в столице заработает вторая городская программа субсидирования процентных ставок. Льготные кредиты смогут получить инвесторы, которые реализуют проекты строительства объектов нежилого назначения. Кроме того, власти радикально упростили порядок корректировки госконтрактов на строительство объектов по заказу города: контрактные цены смогут оперативно адаптировать к росту стоимости строительных ресурсов.

Также Собянин сообщил, что правительство не будет сокращать закупки оборудования и программного обеспечения для нужд столицы.

«Только специального программного обеспечения для нужд транспорта, здравоохранения, образования и других отраслей город закупает на 25 млрд руб. ежегодно. <...> Там, где это возможно и целесообразно, будем переходить на долгосрочные контракты, позволяющие предприятиям планировать свои производственные и инвестиционные программы на годы вперед», — отметил мэр.

Собянин добавил, что решения городских властей позволяют максимально быстро и безболезненно адаптировать экономику и социальную сферу Москвы к работе в новых реалиях.

