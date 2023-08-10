Собянин рассказал о новых мерах поддержки социального предпринимательства в Москве

Финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства расширят в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, в городе действует более 46 тысяч социально ориентированных компаний.

«Предприниматели вкладывают инвестиции в производство социально значимых товаров и услуг, и все чаще принимают на работу людей с инвалидностью, многодетных родителей, выпускников детских домов и других представителей социально уязвимых категорий населения. Город заинтересован в максимальном развитии бизнеса с человеческим лицом», — указал мэр.

Так, малый и средний бизнес, прошедший обучение по столичным образовательным или акселерационным программам, сможет претендовать на гранты в размере до 3 млн рублей для компенсации до 75% затрат на проекты. Лауреатам конкурсов и лучшим участникам программ в сфере соцпредпринимательства предоставят поддержку в размере до 300 тысяч рублей за конкурс (программу).

Собянин рассказал о некоторых проектах социального предпринимательства. В частности, мэр упомянул информационный сервис DiaTalks — первую в России экосистему для людей с сахарным диабетом, который нацелен на обучение людей своевременно выявлять заболевание и управлять им, снизив число осложнений и повысив качество жизни. Кроме того, Собянин рассказал об инклюзивном кафе «Разные зерна», где наряду с профессионалами работают люди с расстройством аутистического спектра, подростковом психологическом подкаст-шоу «Тебе не одиноко», компании-производителе ультралегких и прочных инвалидных кресел-колясок «Кинезис».

Также мэр напомнил, что павильоне №17 на ВДНХ открылась галерея «Лес» — эколого-просветительский проект, где проводят лекции и мастер-классы, уделяя особое внимание работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и РАС.

