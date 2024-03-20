Собянин рассказал, что в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний
Порядка 2,3 тысячи компаний работают в 48 технопарках, созданных в Москве. Об этом в своём Telegram-канале завил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что статус технопарка предусматривает различные послабления, например, налоговые льготы или сниженную ставку арендной платы за землю.
«Управляющим компаниям площадок доступны субсидии на развитие имущественного комплекса технопарка, технологическое присоединение, а также возмещение затрат по кредитам и лизингу оборудования», – написал Собянин.
Градоначальник добавил, что резиденты технопарков также могут получить гранты на оснащение оборудованием.
Ранее Собянин заявил, что 48 технопарках Москвы трудятся более 72,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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