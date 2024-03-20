Собянин рассказал, что в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

Порядка 2,3 тысячи компаний работают в 48 технопарках, созданных в Москве. Об этом в своём Telegram-канале завил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он напомнил, что статус технопарка предусматривает различные послабления, например, налоговые льготы или сниженную ставку арендной платы за землю.

«Управляющим компаниям площадок доступны субсидии на развитие имущественного комплекса технопарка, технологическое присоединение, а также возмещение затрат по кредитам и лизингу оборудования», – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что резиденты технопарков также могут получить гранты на оснащение оборудованием.

Ранее Собянин заявил, что 48 технопарках Москвы трудятся более 72,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ЭкономикаБизнесСергей СобянинМосква

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