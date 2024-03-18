Ефимов: В районе Москвы Люблино построят инновационный промышленный технопарк

На юго-востоке Москвы в районе Люблино появится инновационный технопарк. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«Инвестор создаст инновационный промышленный технопарк площадью 13,5 тысячи квадратных метров, в котором разместятся сразу несколько промышленных производств. Для этого город передаст земельный участок в районе Люблино. Там будет организовано 260 рабочих мест», - добавил он.

На территории промышленного объекта разместятся предприятия разных отраслей промышленности. По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, формат технопарка позволит локализовать производство.

«Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать около 30 тысяч предметов мебели, более 88 тысяч единиц одежды, а также 15 миллионов метров упаковки и бумажных изделий», – рассказал он.

Аренда земли обеспечит столицу современной инфраструктурой и дополнительными рабочими местами.

«Для строительства инновационного промышленного технопарка город предоставит инвестору земельный участок площадью 0,9 гектара на Ставропольской улице без проведения торгов», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Москва предоставляет инвесторам участки за рубль на пять лет с марта 2022 года. За 2023 год было подписано 14 подобных договоров аренды.

