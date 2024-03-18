Ефимов: В районе Москвы Люблино построят инновационный промышленный технопарк
На юго-востоке Москвы в районе Люблино появится инновационный технопарк. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
«Инвестор создаст инновационный промышленный технопарк площадью 13,5 тысячи квадратных метров, в котором разместятся сразу несколько промышленных производств. Для этого город передаст земельный участок в районе Люблино. Там будет организовано 260 рабочих мест», - добавил он.
На территории промышленного объекта разместятся предприятия разных отраслей промышленности. По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, формат технопарка позволит локализовать производство.
«Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать около 30 тысяч предметов мебели, более 88 тысяч единиц одежды, а также 15 миллионов метров упаковки и бумажных изделий», – рассказал он.
Аренда земли обеспечит столицу современной инфраструктурой и дополнительными рабочими местами.
«Для строительства инновационного промышленного технопарка город предоставит инвестору земельный участок площадью 0,9 гектара на Ставропольской улице без проведения торгов», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Москва предоставляет инвесторам участки за рубль на пять лет с марта 2022 года. За 2023 год было подписано 14 подобных договоров аренды.
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