Собянин продлил действующие условия льготного кредитования субъектов МСП
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, продлевающее действующие условия льготного кредитования для малого и среднего бизнеса столицы до конца 2023 года, сообщает пресс-служба правительства столицы.
В сообщении говорится, что на реализацию городской программы льготного кредитования московские власти выделят субсидию в размере 1,21 млрд рублей.
«Благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета кредитные учреждения смогут сохранить существующие условия субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам примерно 10 тысяч малых и средних предприятий до конца 2023 года», - отмечается в документе.
В пресс-службе добавили, что в 2020-2021 годах льготные кредиты по ставке 6-8% годовых получили более 22 тысяч субъектов МСП, а общая сумма предоставленных кредитов превысила 168 млрд рублей.
Ранее Собянин заявил, что столичные власти приняли решение в три раза — с 9% до 3% - понизить ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленности, сообщает «Свободная пресса».
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