Собянин продлил действующие условия льготного кредитования субъектов МСП

В сообщении говорится, что на реализацию городской программы льготного кредитования московские власти выделят субсидию в размере 1,21 млрд рублей.

«Благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета кредитные учреждения смогут сохранить существующие условия субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам примерно 10 тысяч малых и средних предприятий до конца 2023 года», - отмечается в документе.

В пресс-службе добавили, что в 2020-2021 годах льготные кредиты по ставке 6-8% годовых получили более 22 тысяч субъектов МСП, а общая сумма предоставленных кредитов превысила 168 млрд рублей.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти приняли решение в три раза — с 9% до 3% - понизить ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленности, сообщает «Свободная пресса».