Владимир Ефимов: Москва лидирует по выдаче льготной IT-ипотеки
В Москве за три месяца было выдано 688 кредитов по новой программе льготной ипотеке для IT-специалистов, общая сумма составила 8,55 млрд. рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что столица является лидером среди регионов по данному виду кредитования – на Москву приходится около 30% от числа выданных льготных IT-ипотек в стране.
«Всего с мая по июль московские IT-специалисты подали почти 4,3 тысячи заявок на оформление таких кредитов. Более 2,8 тысячи из них были одобрены, 720 человек уже заключили с банками соответствующие договоры», – расссказал Ефимов.
При этом, по данным Министерства цифрового развития, в Москве работает 29% от общего числа российских IT-компаний.
Льготная IT-ипотека была запущена в мае 2022 года, программа доступна гражданам в возрасте от 22 до 44 лет, работающим в IT-секторе не менее трех месяцев. В Москве максимальный объем кредита составляет 18 миллионов рублей со ставкой более пяти процентов.
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