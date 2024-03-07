Собянин: Количество наименований на портале поставщиков превысило 2,6 млн
Московскому Порталу поставщиков исполнилось 11 лет. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, ресурс был запущен для удобства государственных и муниципальных учреждений, которые выступают заказчиками, а также предпринимателей.
«Первые могут закупать товары и услуги по конкурентным ценам, а бизнесмены – находить новых клиентов... каталог портала регулярно пополняется. Только за прошлый год добавлено больше 500 тысяч новых позиций», – написал Собянин.
Градончальник добавил, что в настоящее время на Портале доступно свыше 2,6 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг, ежедневно с его помощью заключается больше 1,5 тысячи контрактов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году годовой объём закупок на Портале поставщиков достиг 100 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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