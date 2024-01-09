На портале поставщиков за год подписано более 166 тысяч контрактов с микропредприятиями
За год столичные заказчики подписали на Портале поставщиков более 166 тысяч контрактов с микропредприятиями на сумму 30,3 миллиарда рублей.
Число сделок с малыми предприятиями превысило 24 тысячи – они поставили городу продукцию на 5,6 миллиарда рублей. Сумма закупок у среднего бизнеса составила более 700 миллионов рублей – такие компании подписали около трех тысяч контрактов с городом. Об этом рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он также отметил, что более 90 процентов пользователей Портала поставщиков – именно представители малого и среднего бизнеса из разных регионов.
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