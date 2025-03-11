СМИ2 запустит новую рубрику о российском бизнесе

Новостной агрегатор СМИ2 объявил о запуске новой рубрики о российском бизнесе «Русский бренд», в которой будет рассказывать о предприятиях, выпускающих еду, ювелирную продукцию, одежду, косметику и другие товары в условиях санкций и СВО.

Новая рубрика будет состоять из материалов, созданных непосредственно редакцией СМИ2 и агрегированных из партнерских СМИ.

Авторы проекта сообщают, что ставят перед собой задачу помочь российским компаниям заявить о себе и стать востребованными во всем мире.

