СМИ2 запустит новую рубрику о российском бизнесе
11 марта 202513:16
Новостной агрегатор СМИ2 объявил о запуске новой рубрики о российском бизнесе «Русский бренд», в которой будет рассказывать о предприятиях, выпускающих еду, ювелирную продукцию, одежду, косметику и другие товары в условиях санкций и СВО.
Новая рубрика будет состоять из материалов, созданных непосредственно редакцией СМИ2 и агрегированных из партнерских СМИ.
Авторы проекта сообщают, что ставят перед собой задачу помочь российским компаниям заявить о себе и стать востребованными во всем мире.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru