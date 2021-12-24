СМИ: «Железную леди промышленности» Каледину заподозрили в мошенничестве

Основатель и руководитель Балтийской промышленной компании (БПК) Диана Каледина задержана в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Начальника орловского УГИБДД заподозрили в мошенничестве

«Железную леди» российской промышленности заподозрили в афере с контрактом на поставку универсального металлообрабатывающего оборудования. По версии следствия, в 2016 году БПК и АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"» заключили договор на поставку станка, на создание которого выделили 15 млн рублей. Однако вместо российского оборудования Каледина якобы поставила китайское по завышенной стоимости.

Сама бизнесвумен отрицает обвинения в мошенничестве, подчеркивая, что заказчик принял оборудование после технической экспертизы и при отсутствии претензий к его качеству. У БПК есть документы, подтверждающие факт производства станка в России и соответствия его стоимости контракту. По мнению Калединой, через уголовное дело рейдеры пытаются присвоить себе ее компанию.

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ФОТО: pxhere.com
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