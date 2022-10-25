СМИ: Магазины Zara в России останутся с названием «Новая мода»

Магазины одежды Zara продолжат работу в России под названием «Новая мода» (New fashion). Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.

СМИ: Владелец Zara может продать свой бизнес в РФ ливанской компании

По данным издания, российский офис компании возглавит ливанский бизнесмен.

Отмечается, что в магазинах под новым брендом будут в наличии не все коллекции Zara. Всего планируется открыть четыре магазина с новым наименованием.

Ранее СМИ сообщили, что владелец Zara испанская группа Inditex может передать активы в РФ партнеру из «дружественной» страны. Позже компания подтвердила, что ведет переговоры о бизнесе в России и рассматривает разные варианты действий.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТорговляОдеждаМагазины
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