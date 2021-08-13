СМИ: «Яндекс» отказался от покупки «Азбуки вкуса»

Компания «Яндекс» вышла из переговоров о покупке сети магазинов «Азбука вкуса», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что продуктовая сеть привлекала «Яндекс» возможностью расширить онлайн-торговлю продуктами, но при изучении активов компания не увидела ожидаемой синергии с уже имеющимися сервисами.

При этом представители компаний ситуацию на данный момент не комментируют.

Предполагалось, что «Азбуку Вкуса» интегрируют в сервис доставки еды «Яндекс.Лавка». Сейчас сеть супермаркетов является одним из основных партнеров «Лавки», с помощью которой продает готовые блюда. Кроме того, «Азбука вкуса» отказалась от сотрудничества со всеми сервисами доставки, кроме «Яндекс.Еды».

